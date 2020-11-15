(CANLI) Türkiye - Rusya
UEFA Uluslar Ligi’nde 3 puanla 3. sırada yer alan A Milli Takımımız, lider Rusya’yı konuk ediyor. Şenol Güneş ve öğrencileri, hem grupta siftah yapmak hem de tarihimizde hiç yenemediğimiz rakibimizi devirip, çifte zafer yaşatmak istiyor. Rusya ise liderliğini korumak için mücadele ediyor. Türkiye - Rusya maçı canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de...
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya ile karşılaşıyor. Grupta 3 puanla üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, 8 puanlı Rusya'yı yenip iddiasını sürdürmek için sahada. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, grubumuzda şu ana kadar oynadığı 4 maçın 3’ünde berabere kaldı. Milliler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Rusya'yı, daha önce hiç mağlup edemedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ruslar'la, 7 kez karşı karşıya geldi. Rakibimize 3 kez yenildik, 4 kez berabere kaldık. Ay-Yıldızlılar, bu akşam sahasında çifte zafer yaşamak için sahada
Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Türkiye - Rusya maçının ilk 11'leri şöyle
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Rusya: Guilherme, Zabolonty, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Semenov
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Maçtan notlar
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, Rusya maçı öncesi kamptan ayrılmıştı. Burak Yılmaz ise kart cezası olması nedeniyle kadroda yer alamıyor
Rusya takımında ise golcü oyuncu Artem Dzyuba kadroda yer almıyor.