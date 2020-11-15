(CANLI) Türkiye - Rusya

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya ile karşılaşıyor. Grupta 3 puanla üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, 8 puanlı Rusya'yı yenip iddiasını sürdürmek için sahada. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, grubumuzda şu ana kadar oynadığı 4 maçın 3’ünde berabere kaldı. Milliler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Rusya'yı, daha önce hiç mağlup edemedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ruslar'la, 7 kez karşı karşıya geldi. Rakibimize 3 kez yenildik, 4 kez berabere kaldık. Ay-Yıldızlılar, bu akşam sahasında çifte zafer yaşamak için sahada

Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye - Rusya maçının ilk 11'leri şöyle

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Zabolonty, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Semenov

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MAÇ BAŞLADI





















Maçtan notlar

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, Rusya maçı öncesi kamptan ayrılmıştı. Burak Yılmaz ise kart cezası olması nedeniyle kadroda yer alamıyor

Rusya takımında ise golcü oyuncu Artem Dzyuba kadroda yer almıyor.











