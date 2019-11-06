CANLI - Türkiye Kupası kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri bugün belli oluyor. Kura çekimine 4. turdan gelen 27 takım ile Avrupa Kupaları’nda oynayan Galatasaray, Beşiktaş, Yeni Malatya, Trabzon ve Başakşehir ile birlikte 32 takım katılacak.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI AKTARIYORUZ

Seri başı takımlar: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Bursaspor.

Seri başı olmayan takımlar: Altınordu, Altay, Adana, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, B.B.Erzurum, Samsunspor, Manisa FK, Kırklarelispor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Hekimoğlu Trabzon, Vanspor, Esenler Erokspor, 24 Erzincanspor.

5. turda ilk maçlar 3- 4-5 Aralık, rövanşlar ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak. Kura çekimi Aspor'dan canlı olarak yayınlanıyor...