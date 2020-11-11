CANLI | Türkiye - Hırvatistan

Hazırlık maçları kapsamında A Milli Takımımız Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ile 10. kez karşılaşacak olan Millilerimiz bugüne kadar olan müsabakalarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Ay Yıldızlılarımız rakip filelere 6 gol gönderirken kalesinde gördüğü 10 gole engel olamadı. Ay Yıldızlılarımız 97 yıllık tarihinde oynadığı 583 maçta 221 galibiyet alırken 223 kez de mağlup oldu. Kırmızı beyazlılarımız bu maçlarda toplam 769 gol atarken, kalesinde 830 gol gördü.

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İki takımın maç kadroları:

TÜRKİYE:

Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Nazım Sangare, Mert Çetin, Caner Erkin, Deniz Türüç, Orkun Kökçü

YEDEKLER:

Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Enes Ünal, Efecan Karaca, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci

HIRVATİSTAN:

Simon Sluga, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Ante Budimir, Mario Pašalic, Marko Rog, Mislav Oršic, Milan Badelj, Josip Juranovic, Domagoj Vida, Dario Melnjak

YEDEKLER:

Ivo Grbic, Lovre Kalinic, Filip Uremovic, Borna Barišic, Ivan Perišic, Duje Caleta-Car, Mateo Kovacic, Antonio Colak, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Nikola Vlašic, Toma Bašic