Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Millilerin sıradaki rakibi Fransa. 8 Haziran'da Fransa'yı darmadağın eden A Milli Takımımız, deplasmada Fransa'yı mağlup edip tarih yazmak istiyor.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye'nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Fransa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, bir sonraki maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.

Grububumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı, Moldava ise Arnavutluk'u konuk ediyor.

H Grubu canlı puan durumu

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 13 puan

4- Arnavutluk / 10 puan

5- Andorra / 4 puan

6- Moldova / 4 puan

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

22 MART 2019

Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE

25 MART 2019

TÜRKİYE 4 - 0 Moldova

8 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE 2 - 0 Fransa

11 HAZİRAN 2019

İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Andorra

10 EYLÜL 2019

Moldova 0 - 4 TÜRKİYE

11 EKİM 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa - TÜRKİYE

14 KASIM 2019

TÜRKİYE - İzlanda

17 KASIM 2019

Andorra - TÜRKİYE







