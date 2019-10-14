(CANLI) Türkiye EURO 2020 H Grubu puan durumu... A Milli Takım'ın kalan maçları
Milli Takım puan durumu... 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşıyor. Arnavutluk’u Kadıköy’de 1-0 mağlup ederek 18 puanla liderliğini sürdüren Şenol Güneşli Milli Takımımız zorlu Fransa deplasmanında da mutlu ayrılarak avantajını korumak peşinde. Grububumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı, Moldava ise Arnavutluk'u konuk ediyor. A Milli Takımımızın kalan maçları ve puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Millilerin sıradaki rakibi Fransa. 8 Haziran'da Fransa'yı darmadağın eden A Milli Takımımız, deplasmada Fransa'yı mağlup edip tarih yazmak istiyor.
TÜRKİYE - FRANSA CANLI İZLE
Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye'nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Fransa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, bir sonraki maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.
Grububumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı, Moldava ise Arnavutluk'u konuk ediyor.
H Grubu canlı puan durumu
1- TÜRKİYE / 19 puan
2- Fransa / 19 puan
3- İzlanda / 13 puan
4- Arnavutluk / 10 puan
5- Andorra / 4 puan
6- Moldova / 4 puan
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE