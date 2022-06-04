Canlı: Türkiye - Bulgaristan Milletler Ligi maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. İtalya'yı 3-0 deviren, Çin'e ise 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, Ankara seyircisi önünde sahaya çıktı ve 2. galibiyetini almaya çalışıyor. Saat 19.00'da başlayan ve TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

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1. set: Türkiye 25-19 Bulgaristan

2. set: Türkiye 25-21 Bulgaristan

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

1. HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)

31 Mayıs: Türkiye 3-0 İtalya

3 Haziran: Türkiye 1-3 Çin

4 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

5 Haziran: Türkiye-Belçika

2. HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)

16 Haziran: Brezilya-Türkiye (Saat 03.00)

17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (Saat 00.00)

18 Haziran: Almanya-Türkiye (Saat 00.00)

19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (Saat 22.00)

3. HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)

29 Haziran: Kanada-Türkiye (Saat 05.00)

30 Haziran: Türkiye-Hollanda (Saat 23.00)

1 Temmuz: Türkiye-Japonya (Saat 02.00)

2 Temmuz: Türkiye-ABD (Saat 23.00)