Canlı: Türkiye - Bulgaristan Milletler Ligi maçı
2022 sezonunu Milletler Ligi'ndeki İtalya zaferiyle açan, Çin'e ise 3-1 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın bugünkü rakibi Bulgaristan. Filenin Sultanları, salonu dolduran Ankara seyircisi önünde sahada ve 2. galibiyetini almaya çalışıyor. Türkiye - Bulgaristan Milletler Ligi maçının canlı skor takibi haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. İtalya'yı 3-0 deviren, Çin'e ise 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, Ankara seyircisi önünde sahaya çıktı ve 2. galibiyetini almaya çalışıyor. Saat 19.00'da başlayan ve TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.
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1. set: Türkiye 25-19 Bulgaristan
2. set: Türkiye 25-21 Bulgaristan
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:
1. HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)
31 Mayıs: Türkiye 3-0 İtalya
3 Haziran: Türkiye 1-3 Çin
4 Haziran: Bulgaristan-Türkiye
5 Haziran: Türkiye-Belçika
2. HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)
16 Haziran: Brezilya-Türkiye (Saat 03.00)
17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (Saat 00.00)
18 Haziran: Almanya-Türkiye (Saat 00.00)
19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (Saat 22.00)
3. HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)
29 Haziran: Kanada-Türkiye (Saat 05.00)
30 Haziran: Türkiye-Hollanda (Saat 23.00)
1 Temmuz: Türkiye-Japonya (Saat 02.00)
2 Temmuz: Türkiye-ABD (Saat 23.00)