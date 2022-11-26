CANLI | Tunus - Avustralya

Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında D Grubu'nda Tunus'la Avustralya karşı karşıya geliyor. Tunus ilk maçta Danimarka ile 1-1 berabere kalmış ve bir puan almıştı. Avustralya ise grubun ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olmuştu. İki takımda ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkıyor.

Grubun diğer maçında ise Fransa ile Danimarka kozlarını paylaşacak.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

Tunus - Avustralya maçı 11'ler

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Drager, Sliti, Msakni, Jebali

Avustralya: Ryan; Behich, Karacic, Rowles, McGree; Mooy, Souttar, Irvine; Goodwin, Duke, Leckie

Tunus - Avustralya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 13.00'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.



