CANLI | Trabzonspor - Sivasspor

Süper Lig 2020-2021 sezonu 11. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Trabzonspor 10 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 12 puanla Süper Lig'de 14. sırada yer alıyor. Konuk Demir Grup Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 9 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor. Ev sahibi Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı olan Joao Pereira ile sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Djaniny, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen ve Anders Trondsen bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk Atakaş Hatayspor cephesinde ise Yasin Öztekin, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Eren Şahin, Marcelo Goiano ile sakatlıkları bulunan Sergiy Rybalka, Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix bu karşılaşmada kadroda yer almıyor.

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Maç başladı.

8' Sol taraftan Lewis Baker'ın kulandığı kornerde Bilal Başacıkoğlu'nun kafayla içeri çevirdiği topu Demir Grup Sivasspor savunması uzaklaştırıyor.

12' Ekıban'ın ortasında Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

16' Sivasspor'un sol kanattan Fajr'la kullandığı serbest vuruşta top bir anda kaleye yöneldi, Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

22' Yatabare'nin sağ kanattan ortaya vurduğu kafa üstten auta gitti. Orta Gradel'den...

35' Baker'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ekuban'ın kafası yandan auta gitti.

TRABZON İYİ GELDİ, EKUBAN AFFETMEDİ

45' Ekuban'ın golüyle Trabzonspor Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. İyi kontratağa çıkan Trabzonspor'da atağı başlatan Ekuban, pasını Abdülkadir Ömür'e verdi. Aradan iyi kaçan Ganalı oyuncu, Abdülkadir'in pasında kaleci Samassa'yla karşı karşıya kaldı ve golü attı.

47' Lewis Baker'ın arapasında topla buluşan Abdülkadir Ömür ceza saasına girer girmez sol ayağıyla yerden plase bir vuruş yapıyor ve üstüne giden vuruşta top kaleci Mamadou Samassa'da kalıyor.

49' Sol taraftan kullanılan kornerde Lewis Baker'ın ortasında arka direkte Samba Camara topu kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Max Gradel, Yatabare







