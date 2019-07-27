(CANLI) Trabzonspor - Parma

2019/2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçına İtalyan ekibi Parma karşısında çıkıyor.

Maç başladı.

GOL | İtalya temsilcisi 16. dakikada Gervinho'nun attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Trabzonspor ceza sahasoında yaşanan karambolde bir anda top Brezilyalı futbolcunun önünde kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Trabzonspor'un ilk 11'i:

Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar

Bordo Mavililer'de son dönemin konuşulan ismi Yusuf Yazıcı ve Avrupa'dan teklifler aldığı belirtilen genç kaleci Uğurcan Çakır kadroda bulunmuyor.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Parma maçı TSİ 19.00 başlayacak ve TRTSpor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Tek eksik Obi Mikel

Bordo Mavililer'de Caleb Ekuban da takıma döndü ve kadroda eksik kalan tek isim Afrika Kupası'nda ülkesi Nijerya formasıyla mücadele eden Obi Mikel oldu. Mikel'in takıma Avusturya dönüşü Trabzon'da katılacağı öğrenildi.