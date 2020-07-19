(CANLI) Trabzonspor - Konyaspor

Süper Lig 2019-2020 sezonu 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ev sahibi Trabzonspor 32 hafta sonunda 17 galibiyet, 11 beraberlik sonucu elde ettiği 62 puanla Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor. Konuk İttifak Holding Konyaspor ise bu maç öncesinde 7 galibiyet, 12 beraberlik sonucu elde ettiği 33 puanla Süper Lig'de 14. sırada yer alıyor. Ev sahibi Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçını kaybetmedi. İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda çıktığı son 3 Süper Lig maçından puansız döndü.

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Maç başladı...

4' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marin Anicic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan kaleye gönderiği şut az farkla auta çıktı.

12' Trabzonspor Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Orta sahada topu kapan Ekuban, sağ çaprazdan ceza alanına giren Sörloth'u iyi gördü. Sörloth ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak açısını kaybetti. Buna rağmen başarılı golcü çok güzel bir aşırtma vuruşla çaprazdan topu ağlara gönderdi.

20' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marko Jevtovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

27' Jens Jonsson'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Deni Milosevic, topu düzelterek sol çaprazdan sert bir vuruş yapıyor. Açıyı iyi kapatan Uğurcan Çakır topu çeliyor.

39' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Ali Şahiner'in ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim oluyor.

42' Konyaspor, Rijad Bajic'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner golde asisti yapan oyuncu...

Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner ilerleyerek ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Rijad Bajic'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

İki takımın maç kadroları:

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Kamil Ahmet Çörekçi - Manuel Da Costa - Gaston Campi - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Abdulkadir Parmak - Alexander Sörloth

Yedekler:

Erce Kardeşler - hüseyin Türkmen - 3Abdurrahim Dursun - Joao Pereira - Majid Hosseini - Serkan Asan - Yusuf Sarı - Doğan Erdoğan - Guilherme - Koray Kılınç

Konyaspor:

Ertuğrul Taşkıran - Uğur Demirok - Alper Uludağ - Marin Anicic - Nejc Skubic - Deni Milosevic - Amir Hadziahmetovic - Marko Jevtovic - Jens Jonsson - Ömer Ali Şahiner - Rijad Bajic

Yedekler:

Mücahit Atalay - Ferhat Öztorun - Ali Turan - Guilherme Sitya - Selim Ay - Levan Shengelia - Ali Karakaya - Şener Kaya - Thuram - Erdon Daci