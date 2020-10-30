(CANLI) Trabzonspor - Kasımpaşa

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek. Zorlu 90 dakika öncesi Trabzonspor’da iki eksik bulunuyor. Ev izolasyonu süreci devam eden Ekuban ve Hüseyin Türkmen karşılaşmada forma giyemeyecek. Önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçı öncesi Bordo-Mavili takımda kart sınırında isim bulunmuyor. 8 puanla ligde 6. sırada bulunan Kasımpaşa, 3 haftadır kaybetmiyor.

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Maç başladı...

8' Mickael Tirpan Kasımpaşa'yı öne geçiren golü attı.

23' Abdülkadir Ömür ceza alanı dışından köşeyi, iyi gördü ve topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Varga, Hodzic