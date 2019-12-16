(CANLI) Trabzonspor - Denizlispor
Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Denizlispor'u ağırlıyor. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı değerlendirmek isteyen Bordo Mavililer, iç sahada kazanarak Beşiktaş'ı puan durumunda geride bırakmayı amaçlıyor. Mehmet Özdilek yönetimindeki Denizlispor ise 3 haftalık namağlup serisini devam ettirme peşinde... Maç başladı... Trabzonspor - Denizlispor mücadelesi,nin canlı anlatımı ve detayları fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 15. haftanın kapanış gününde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'da Denizlispor'u ağırlıyor.
Mücadelenin detayları fanatik.com.tr'de...
Maç başladı.
İki takımın maç kadroları:
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır - Filip Novak - Hüseyin Türkmen - Joao Pereira - Gaston Campi - John Obi Mikel - Jose Sosa - Yusuf Sarı - Anthony Nwakaeme - Daniel Sturridge - Alexander Sörloth
Yedekler:
Erce Kardeşler - Abdurrahim Dursun - Ivanildo Fernandes - Serkan Asan - Abdulkadir Parmak - Doğan Erdoğan - Ogenyi Onazi - Caleb Ekuban - Donis Avdijaj - Fıratcan Üzüm
Denizlispor:
Adam Stachowiak - Zeki Yavru - Mustafa Yumlu - Zakarya Bergdich - Oğuz Yılmaz - Ismail Aissati - Radoslaw Murawski - Hadi Sacko - Olcay Şahan - Modou Barrow - Hugo Rodallega
Yedekler:
Tolgahan Acar - Tiago Lopes - Emre Sağlık - Kadir Kurt - Sedat Şahintürk - Recep Niyaz - Marc Kibong Mbamba - Burak Çalık - Mehmet Akyüz - Oscar Estupinan