(CANLI) Trabzonspor - Başakşehir

Süper Lig 2020-2021 sezonu beşinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Ev sahibi Trabzonspor'da maç öncesi eksikler şu şekilde; Sakatlığı bulunan Anders Trondsen'in yanı sıra hastalığı bulunan Caleb Ekuban, Abdülkadir Parmak, Kırmızı kart cezası bulunan Flavio Da Silva ve maç kadrosuna alınmayan Anthony Nwakaeme; Medipol Başakşehir cephesinde ise sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım karşılaşmada forma giyemiyor.

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Maç başladı.

8' Lewis Baker ceza alanı dışından iyi vurdu, Mert Günok son anda topu kornere çeldi.

10' Ceza alanına doldurulan topta Afobe'nin kafa vuruşu Mert'te kaldı.

15' Edin Visca'nın pasında topla buluşan Rafael'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu üstten auta gidiyor.

30' Afobe ceza alanında kafayla indirdi, cepheden Safa Kınalı vurdu, Mert Günok son anda soluna doğru gelen topu kornere çelmeyi başardı.

İlk yarım saatte Mert'ten kritik kurtarışlar...

32' Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. İrfan orta sahada Baker'dan kaptığı topla kaleye doğru yöneldi. 3 Trabzonsporlu futbolcu arasında topu kaybetmeyen tecrübeli oyuncu sonunda şutunu çekti ve Uğurcan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Başakşehir, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a attı.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor:

Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir:

Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba