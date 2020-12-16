CANLI | Trabzonspor - Adana Demirspor
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyorlar. Kazanan takımın bir üst tura adını yazdıracağı karşılaşmada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde şans bulamayan oyuncularla karşılaşmaya başlıyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan ve Ümit Özat sonrası Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getiren Adana Demirspor ise deplasmanda turu geçmenin peşinde... Trabzonspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Trabzonspor - Adana Demirspor maçı başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, ilk sınavında iç sahada Adana Demirspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, karşılaşmayı kazanarak adını kupada bir üst tura yazdırmak istiyor. Kazanan takımın bir üst tura adını yazdıracağı karşılaşmada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde şans bulamayan oyuncularla karşılaşmaya başlıyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan ve Ümit Özat sonrası Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getiren Adana Demirspor ise deplasmanda turu geçmenin peşinde...
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Maç başladı.
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Trabzonspor - Adana Demirspor ilk 11'ler
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza
Trabzonspor'un yedekleri: Arda, Serkan, Marlon, Hosseini, Hüseyin Türkmen, A. Parmak, Kerem, Ahmet Canbaz, Yusuf, Safa
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame