CANLI | Trabzonspor - Adana Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, ilk sınavında iç sahada Adana Demirspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, karşılaşmayı kazanarak adını kupada bir üst tura yazdırmak istiyor. Kazanan takımın bir üst tura adını yazdıracağı karşılaşmada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde şans bulamayan oyuncularla karşılaşmaya başlıyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan ve Ümit Özat sonrası Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getiren Adana Demirspor ise deplasmanda turu geçmenin peşinde...

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Trabzonspor - Adana Demirspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Trabzonspor'un yedekleri: Arda, Serkan, Marlon, Hosseini, Hüseyin Türkmen, A. Parmak, Kerem, Ahmet Canbaz, Yusuf, Safa

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame