(CANLI) Tottenham - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

İngiliz temsilcisi Tottenham, Almanya’da çok iyi bir sezon geçiren Dortmund’la karşı karşıya geliyor. Ev sahibinde bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları sebebiyle golcü futbolcu Harry Kane, Dele Alli ve Davies, sahada olamayacak. Dortmund’da en az Kane kadar önemli olan Reus’un yanı sıra Piszczek ile Weigl forma giyemeyecek. İki takımın bundan önceki 4 maçında taraflar 2’şer galibiyet aldı. İngilizler toplamda 6, Almanlar 7 gol attı. Tottenham, bu iki zaferini de 2017-18 sezonunda aynı grupta yer aldığı rakibini yenerek elde etti.

Maç başladı...





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Tottenham - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'da başladı. Mateu Lahoz'un düdük çaldığı mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler:

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son

Dortmund: Burki, Toprak, Zagadou, Diallo, Hakimi, Delaney, Witsel, Dahoud, Gotze, Pulisic, Sancho