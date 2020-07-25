Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan başladı. Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray , Antalya Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Galatasaray, 5.'lik şansını zora soktu. Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında kazanırsa, Galatasaray'ı geçerek ligi 5. sırada tamamlayacak.

Yeni tip kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında Trabzonspor ikinciliğini korumak, Demir Grup Sivasspor ikinci sıraya, Beşiktaş da üçüncü sıraya yerleşmek için mücadele verecek.

Süper Lig’de Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 5. sırada tamamlamaya çalışacak.

Dört takımın düşme ihtimali var

Son sıradaki MKE Ankaragücü’nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak. Ligde 32’şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35’er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.

Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor’a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.

Süper Lig'de 34. haftanın programı:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray (Antalya)

CANLI SONUÇLAR

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe 1 - 0 Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Gençlerbirliği 0 - 0 Beşiktaş (Eryaman)

21.00 Yukatel Denizlispor 0 - 0 MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

21.00 İttifak Holding Konyaspor 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor 0 - 0 Gaziantep FK (Yeni Malatya)

21.00 Fenerbahçe 1 - 0 Çaykur Rizespor (Ülker)

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig canlı puan durumu

1.M.Başakşehir 69 puan (1 maçı eksik)

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2.Trabzonspor 63 puan

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3.Sivasspor 60 puan

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4 .Beşiktaş 60 puan

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5.Galatasaray 56 puan

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6. Alanyaspor 54 puan

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7. Fenerbahçe 53 puan

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8.Antalyaspor 45 puan

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9.Gaziantep Futbol Kulübü 44 puan

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10.Göztepe 43 puan

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11. Kasımpaşa 40 puan (1 maçı eksik)

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12. İH Konyaspor 39 puan

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13.Gençlerbirliği 37 puan

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14. Denizlispor 36 puan

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15.Çaykur Rizespor 35 puan

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16. BTC Turk Y.Malatyaspor 33 puan

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17. Kayserispor 33 puan

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18.MKE Ankaragücü 30 puan

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