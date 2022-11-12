CANLI | Sivasspor - Ümraniyespor

Sivasspor , Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında bugün sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor. 12 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 8 yenilgisi bulunan ve son sırada yer alan Ümraniyespor'un ise 6 puanı var.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

15. dakika | Del Valle ceza sahası içine şık girdi. Vuruşunu yaptı ancak top dışarıya çıktı. Öncesinde elle oynama tespit edildi.

16. dakika | Geraldo'nun pasında Umut Nayır müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Ümraniyespor bir kez daha gole çok yaklaştı.

GOOOOL | 27. dakikada Ümraniyespor Avounou ceza sahasına girerken sert vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gitti. Ümraniyespor 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 31. dakika Yatabare ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlarla buluşturdu. Sivasspor 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Sivasspor - Ümraniyespor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

Sivasspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...







