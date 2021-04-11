CANLI | Sivasspor - Konyaspor

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor. Rıza Çalımbay yönetiminde son dönemde çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. Sivasspor son haftalarda yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında sürdürmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. İki takım arasındaki mücadele başladı...

Sivasspor - Konyaspor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadzıahmetovic, Jevtovıc, Rahmanovic, Bytyqi, Shengelia, Cikalleshi.

Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayan mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Konyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.