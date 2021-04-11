CANLI | Sivasspor - Konyaspor
Sivasspor, Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Ev sahibi Sivasspor 27. dakikada Yatabere'nin golü ile 1-0 öne geçti. 45+2'de Sivasspor'da Gradel penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı başladı. Konyaspor 55. dakikada Bytyqi'nin attığı golle durumu 1-1 yaptı. Sivasspor 68. dakikada Kayode'nin golüye durumu 2-1 yaptı. Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan, 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor. Rıza Çalımbay yönetiminde son dönemde çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. Sivasspor son haftalarda yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında sürdürmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. İki takım arasındaki mücadele başladı...
Sivasspor - Konyaspor 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadzıahmetovic, Jevtovıc, Rahmanovic, Bytyqi, Shengelia, Cikalleshi.
Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayan mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.