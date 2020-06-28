(CANLI) Sivasspor - Kayserispor

Süper Lig'de son haftalara girildikçe alınacak her puan çok daha önemli hale geldi. Şampiyonluk adaylarından Sivasspor , Trabzonspor 'un puan kaybettiği, Galatasaray ve Başakşehir'in ise birbirleriyle oynadıkları haftayı değerlendirmek istiyor. Küme düşmeme mücadelesi veren ve geçen hafta Gençlerbirliği karşısında çok önemli 3 puan alan Kayserispor da Sivas deplasmanındna en az 1 puan almak istiyor.

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İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Sivasspor:

Mamadou Samassa - Caner Osmanpaşa - Aaron Appindangoye - Marcelo Goiano - Uğur Çiftçi - Claudemir - Fernando Andrade - Fatih Aksoy - Emre Kılınç - Mert Hakan Yandaş - Mustapha Yatabare

Yedekler:

Muammer Yıldırım - Barış Yardımcı - Paul Papp - Samba Camara - Ziya Erdal - Armin Djerlek - Erdoğan Yeşilyurt - Isaac Cofie - Petar Skuletic - Arouna Kone

Kayserispor:

Silviu Lung - Diego Angelo - Ben Rienstra - Cristian Sapunaru - Pedro Henrique - Hasan Hüseyin Acar - Gustavo Campanharo - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Muris Mesanovic - Artem Kravets

Yedekler:

İsmail Çipe - Mert Kula - Miguel Lopes - Emre Taşdemir - Yasir Subaşı - Emre Demir - Aksel Aktaş - Mario Situm - Enver Cenk Şahin -Ömer Uzun