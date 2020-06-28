(CANLI) Sivasspor - Kayserispor
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylaırndan Sivasspor, küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'u ağırlıyor. 12. dakikada Mert Hakan Yandaş penaltıyı üstten auta gönderdi ve Sivasspor öne geçme şansını kaçırdı. İki takım için de kritik önemde olan bu mücadelenin canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de son haftalara girildikçe alınacak her puan çok daha önemli hale geldi. Şampiyonluk adaylarından Sivasspor , Trabzonspor 'un puan kaybettiği, Galatasaray ve Başakşehir'in ise birbirleriyle oynadıkları haftayı değerlendirmek istiyor. Küme düşmeme mücadelesi veren ve geçen hafta Gençlerbirliği karşısında çok önemli 3 puan alan Kayserispor da Sivas deplasmanındna en az 1 puan almak istiyor.
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İki takımın maç kadroları şu şekilde:
Sivasspor:
Mamadou Samassa - Caner Osmanpaşa - Aaron Appindangoye - Marcelo Goiano - Uğur Çiftçi - Claudemir - Fernando Andrade - Fatih Aksoy - Emre Kılınç - Mert Hakan Yandaş - Mustapha Yatabare
Yedekler:
Muammer Yıldırım - Barış Yardımcı - Paul Papp - Samba Camara - Ziya Erdal - Armin Djerlek - Erdoğan Yeşilyurt - Isaac Cofie - Petar Skuletic - Arouna Kone
Kayserispor:
Silviu Lung - Diego Angelo - Ben Rienstra - Cristian Sapunaru - Pedro Henrique - Hasan Hüseyin Acar - Gustavo Campanharo - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Muris Mesanovic - Artem Kravets
Yedekler:
İsmail Çipe - Mert Kula - Miguel Lopes - Emre Taşdemir - Yasir Subaşı - Emre Demir - Aksel Aktaş - Mario Situm - Enver Cenk Şahin -Ömer Uzun