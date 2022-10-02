CANLI | Sivasspor-Hatayspor
Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve ateş hattında kalan iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Maçta ilk düdük çaldı. Hatayspor, 13. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Hatay, Bartuğ Özgür Yıldırım ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sivasspor bu golden kısa bir sonra, 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile durumu 2-1 yaptı. Hatayspor'da Ruben Ribeiro 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısı oynanıyor.
Süper Lig 'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ile Hatayspor, 8. haftada karşı karşıya geliyor. 4 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunan Yiğidolar, 4 puanla 17. basamakta. Rıza Çalımbay'ın ekibi, evinde 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor. 5 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Hatayspor ise 1 puanla 19. basamakta. Bordo Beyazlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp ligin dibinden uzaklaşmak istiyor.
Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Hatayspor maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Sivasspor-Hatayspor 11'leri:
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Aaron, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Ruben, Mehdi, Saba, El Kaabi, Bertuğ