CANLI | Sivasspor-Giresunspor

Süper Lig 'in 12. haftasında Sivasspor , Giresunspor'u ağırlıyor. 4 maçtır kazanamayan ve 12 puanla 14. sırada yer alan Yiğidolar, kötü gidişata evinde son vermeyi amaçlıyor. 2 maçtır 3 puana hasret olan ve 9 puanla 18. basamakta bulunan Çotanaklar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp nefes almayı hedefliyor. Ev sahibinde Felix, Koray ve Appindangoye sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak isimler. Konuk ekip ise maça tam kadro çıkacak.

(CANLI ANLATIM)

Sivasspor - Giresunspor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fayçal, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Diarra, Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Doukar

Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Giresunspor maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Bugün 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



