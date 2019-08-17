(CANLI) Sivasspor - Beşiktaş

Süper Lig'de ilk hafta Denizlispor - Galatasaray maçıyla başlarken, ikinci günde de futbolseverleri çok zorlu geçmesi beklenen bir karşılaşma bekliyor. Şampiyonluk hedefindeki Beşiktaş, Sivas deplasmanına konuk oluyor.

Maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

Maç başladı.

13'Mert Hakan'ın uzaklardan şutu az farkla auta gitti.

30' Sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasında ceza alanında Mert Hakan Yandaş ayağını son anda soktu ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

54' Yatabare ceza alanı dışından harika bir vuruş yaptı ve kaleci Utku Yuvakuran'ı avlamayı başardı. Sivasspor 2-0 önde...

İki takımın ilk 11'leri:

Sivasspor :

Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş:

Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Medel, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın