CANLI | Sivasspor - Antalyaspor

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde Avrupa’ya veda eden Sivasspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Altı haftadır kazanamayan Yiğidolar kötü gidişini bu kaçta sonlandırma peşinde. Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta alan Antalyaspor ise rakibini yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.





SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Sivasspor - Antalyaspor ilk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Yatabare, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic





MAÇ BAŞLADI

1.dakikada Antalyaspor korner kazandı. Nuri Şahin paslaşarak kullandı, son olarak Amilton ortaladı ama top dışarı gitti

6.dakikada Antalyaspor atağında Fredy bekletmeden vurdu top dışarı gitti

9.dakikada yine Antalyaspor atağında bu kez Bünyamin vurdu top kaleyi bulamadı

11.dakikada Kayode sol kanattan geldi kaleci Boffin ile karşılaştı iki oyuncu da yerde kaldı hakem Boffin'e faul yapıldığına karar verdi

NET POZİSYON! 14.dakikada sol kanattan gelen topu alan Kayode uygun durumda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci, Boffin topu çıkardı

18.dakikada Robin Yalçın ceza sahası dışından vurdu top auta gitti

22.dakikada Antalyaspor'da Sidney Sam vurdu top savunmadan döndü

PENALTI İPTAL! 26.dakikada Antalyaspor penaltı kazandı ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti

32.dakikada Kayode sağ çaprazdan sert vurdu top az farkla auta gitti

35.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Yatabare kafayı vurdu top auta gitti









































Sivasspor ve Antalyaspor'da eksik çok!

Çalımbay’ın ekibinde Goiano, Cofie, Erdoğan, Yasin, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yok. Antalya’da ise Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Ribeiro ve Drole takımını yalnız bırakacak.

32 kez rakip oldular

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kırmızı beyazlı iki takımın oynadığı 32 maçta Antalyaspor 10 galibiyet alırken Sivaspor 14 kez sahadan galip ayrıldı. 8 maçta işte taraflar eşitliği bozamadı.32 maçın; 3'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig ve 22'si Süper Lig maçı olarak kayıtlarda yerini aldı.