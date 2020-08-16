(CANLI) Sevilla - Manchester United





Sevilla pandemi sonrası son 16’da Roma’yı 2-0’la, çeyrek finalde ise Wolverhampton’ı 1-0’la mağlup ederek yarı finale çıktı. United ise 5-0’lık galibiyetin rövanşında Old Trafford’da LASK Linz’i 2-1 devirip çeyrek finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, çeyrek finalde ise Copenhagen’i 1-0 yenip yarı finaldeki yerini aldı. Sevilla’da sakatlığı bulunan Corchia ile karantina altındaki Gudelj forma giyemeyecek. Manchester United’da ise Jones, Shaw ve Tuanzebe kadroda yer almıyor.

Maç başladı...

7' Manchester United penaltı kazandı. Kaleciyle karşı karşıya şutunda Yassine Bounou başarılıydı ancak Rashford'a Diego Carlos'un arkadan yaptığı müdahale sonunda Felix Brych penaltı noktasını gösterdi.

8' Bruno Fernandes attığı golle Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Manchester United, bu sezon 22. penaltısını attı.

21' Sevilla takımında Diego Carlos hakem Felix Brych tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

26' Sevilla Suso ile beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelen topa arka direkte iyi vuran Suso maça 1-1'lik beraberliği getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

56' Sevilla takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Ocampos çıkıyor ve yerine Munir El Haddadi oyuna giriyor.

67' Manchester United takımında Marcus Rashford hakem Felix Brych tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

78' Luuk De Jong takımını öne geçiren golü atıyor.Sağ kanattan yapılan ortada Manchester United savunmasının dalgınlığını iyi değerlendiren De Jong bomboş pozisyonda altıpasta topu ağlara gönderdi.

İki takımın ilk 11'leri:

SEVILLA: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial



