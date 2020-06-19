(CANLI) Sevilla - Barcelona Spor SMART canlı yayın

La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oluyor. Katalan ekibi 64 puanla zirvede yer alırken 62 puanlı Real Madrid, ezeli rakibini takibini sürdürüyor. Son 8 maçta 7 galibiyet alan Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, Sevilla engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 51 puanla 3. sırada yer alan Sevilla ise evinde dev rakibine çelme takmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çaldığı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Sevilla - Barcelona ilk 11'ler:

Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Oliver, Ocampos, Munir, De Jong

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arturo Vidal, Rakitic, Lionel Messi, Braithwaite, Luis Suarez