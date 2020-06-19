(CANLI) Sevilla - Barcelona Spor SMART canlı yayın
La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, zirve hattında yer alan Sevilla'ya konuk oluyor. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderliği perçinlemek istiyor. Sevilla ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Sevilla - Barcelona maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oluyor. Katalan ekibi 64 puanla zirvede yer alırken 62 puanlı Real Madrid, ezeli rakibini takibini sürdürüyor. Son 8 maçta 7 galibiyet alan Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, Sevilla engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 51 puanla 3. sırada yer alan Sevilla ise evinde dev rakibine çelme takmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
BARCELONA'YA SÜRPRİZ ORAN! TIKLA, HEMEN OYNA!
SEVİLLA - BARCELONA CANLI İÇİN TIKLAYIN
Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda?
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çaldığı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Sevilla - Barcelona ilk 11'ler:
Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Oliver, Ocampos, Munir, De Jong
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arturo Vidal, Rakitic, Lionel Messi, Braithwaite, Luis Suarez