CANLI | Şenol Güneş Milli Takım aday kadrosunu açıklıyor

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa girecek A Milli Takım kadrosunu Şenol Güneş canlı yayında açıklıyor. Milli Takım Teknik direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı TFF youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.

Şenol Güneş'in A Milli Takım aday kadrosunu açıklayacağı basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak.

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A Milli Takım'ın Antalya kamp programı

11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi 17 Mayıs'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.