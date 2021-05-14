CANLI | Şenol Güneş Milli Takım aday kadrosunu açıklıyor
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş Antalya kamp kadrosunu online olarak düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklıyor. Güneş'in basın toplantısı TFF youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.
2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa girecek A Milli Takım kadrosunu Şenol Güneş canlı yayında açıklıyor. Milli Takım Teknik direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı TFF youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.
Şenol Güneş'in A Milli Takım aday kadrosunu açıklayacağı basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak.
CANLI AKTARIYORUZ
A Milli Takım'ın Antalya kamp programı
11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi 17 Mayıs'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de toplanacak.
Ay-yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.