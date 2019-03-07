CANLI | Şenol Güneş konuşuyor

Beşiktaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

Mayıs'ı görmemi istemeyenler var

Son günlerde yaptığımız işleri eleştirenlerin olabileceğini biliyoruz. Bu eleştirilerin boyutu insani boyutların dışına çıkmış olsa bile daha önce başımızdan geçtiği için hoşgörüyle karşılayacağımız, dersler çıkaracağımız durumları değerlendireceğim. Bazı arkadaşlar (basın mensubu) daha önce de bizi yok sayıyorlardı, şimdi de yok saymaya başladılar. Bunu görüyorum, hissediyorum. Kin ve nefret tohumları var, benim kimseye karşı böyle duygularım yok. Mayıs'ı görmemi istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler. Benim yaşımdan rahatsız olanlar da var, onlara benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var.

Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak

Bundan 4 yıl önce Fikret Orman'ın çağrısıyla Beşiktaş'ta göreve geldim. Bugüne kadar gelen süreçte neler yaptığımız, neler yapmadığımız sizlerinde elinde. Beşiktaş büyük bir markadır. Beni de bugüne kadar kimse yalnız bırakmadı. Beşiktaş ailedir, doğruların, ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi, kucakladı. Kısa bir sürede kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Sevgim sonsuz. Saygım sonsuz. Ve değişmeyecek. Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak.

Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor

Bugüne kadar hem taraftarlara, yönetime, sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm. Ben Milli Takım ile ilgili düşüncemi siz sordunuz bana açıkladım. Beşiktaş'tan ayrılınca başka kulüp istemem dedim. Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Milli Takım'la ilgili görüşlerimi zaten bir maçtan sonra kamuoyuna açıklamıştım Başkan da biliyordu. Benim Başkan ile ne gibi bir kavgam olabilir ki. Ben onun çalışanıyım. Gerekirse işime son verir.

Ben buraya ayrılmak için gelmedim

Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır. Ayrılmak isteği benim önceliğim olan bir durum değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Öyle olsa 2 yıllık sözleşme imzalamazdım. Bazen ayrılık kaçınılmaz hale geliyor. Hayat, hesapla değil nasiple yaşanıyor. Sorunlar var ama burada kimseyi suçlayamam.

Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor

Görevim bitinceye kadar başkana ya da başkasına saygısızlığım olmayacak. Ama katılmadığım arkadaşlar var. Ben burada bir hile yapayım da kalayım diye düşünmedim. Şimdi de yapmıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü sevgimle çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin. Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor. Ben hem Milli Takımda hem Beşiktaş'ta çalışmayı doğru bulmadığımı söyledim. Bir gün sonra da başkan dedi ki TFF başkanı seni arayacak, görüşeceksiniz. Sonra gittim, konuştum. O gün de sözleşmem daha hayata geçmemişti. O gün de gidebilirdim yani.

Beşiktaş taraftarını kandırmadım

Beni Fenerbahçe düşmanı olarak gösteriyorlar. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ben bugün Ersun Hoca ile görüştüm. Ali Koç'la da görüşeceğim. Çok sevdiğim, saygı duyduğum biri. Ben herkesle görüşürüm. Niyetim herkese güzel bakmak. Bu haftaki maça çıkmadan beni tehdit edenlere söylüyorum; korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorum. Beşiktaş taraftarını ben kandırmadım. Diyorlar ki taraftarı yanıma almışım. Yönetime karşı kullanmışım. Ben kimi kullanarak buralara geldim? Kimseyi kullanmadım. Pepe dün akşam oynadı. Güzel de oynadı. Ama bulunduğunuz ortam buna uygun değilse kim olursa olsun olmaz. Pepe de Adriano da iyi futbolcu.

Yönetimden bana teklif gelmedi

Ben Yıldırım bey'e kızgındım. Biliyorsunuz bazı şeyleri şikayet için gittim. Bana orada şaka yollu "Hocam ne zaman geliyorsun" dedi. Orada da söyledim. Ben Besiktaş'ın çalışanıyım. Mart'ta da sene sonu da gelemem. Benim düşüncem aynı dedim. Sadece benim istememle olmaz. Biliyorsunuz Mayıs'ta kongre var. Yönetimin de tavrı burada önemliydi. Biliyorsunuz kulüp "Hoca ile 3 sene uzatmak istiyoruz" dedi. Size de söyledim. Bana öyle bir teklif gelmedi.