(CANLI) Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor
Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın ikinci gün maçları saat 20 itibariyle başladı.. RB Salzburg L. Moskova'yı, Real Madrid de Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. Bu maçların canlı anlatımları ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın ikinci gün heyecanı RB Salzburg - L. Moskova ve Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçlarıyla başladı.
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Maçlar başladı...
Takımların ilk 11'leri:
Salzburg: Stankovic; Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer; Junuzovic, Camara, Mwepu, Szoboszlai; Daka, Koita.
Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Kulikov, Krychowiak; Zhemaletdinov, Miranchuk, Smolov; Eder.
Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Valverde, Casemiro; Asensio, Jovic, Rodrygo
Shakhtar: Trubin, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Marlos, Maycon, Tete, Antonio, Solomon, Dentinho