Şampiyonlar Ligi'nde 2020/2021 sezonu bu akşam grup maçlarıyla resmen start alıyor. Fransa Ligi'nde sürpriz yapan Rennes Krasnodar'ı ağırlarken, geçen sezonun 8-2'lik Bayern faciasını hala unutamayan Barcelona da Ferencvaros'u konuk ediyor. Chelsea-Sevilla ve Lazio-Borussia Dortmund mücadelelerinin de skorları büyük merakla bekleniyor. Başakşehir'in grubunun diğer önemli maçında ise Paris Saint-Germain-Manchester United maçı var.

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Tüm bu maçların canlı anlatımları, anlık skor bilgileri ve önemli detayları burada...

6' Lazio, Borussia Dortmund karşısında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti.

16' Leipzig Angelino'nun golüyle Başakşehir karşısında öne geçti.

20' Leipzig Angelino'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Başakşehir savunmasında büyük hatalar.

23' Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle Manchester United'ı PSG karşısında 1-0 öne geçirdi. Hakem Fernandes'in kaçırdığı ilk penaltıyı tekrar ettirdi. Portekizli oyuncu 2. penaltıyı gole çevirdi.

23' Luiz Felipe Lazio'yu Borussia Dortmund karşısında 2-0 öne geçirdi.

27' Messi penaltıdan Barcelona'yı Ferencvaros karşısında 1-0 öne geçirdi.

42' Ansu Fati Barcelona'yı 2-0 öne gerçirdi.

İLK YARILAR SONA ERDİ