(CANLI) Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçları burada!
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam başladı. TSİ 22'de başlayacak karşılaşmalarda ise Başakşehir maçının dışında Rennes- Krasnodar, Chelsea-Sevilla, Lazio-Borussia Dortmund, Barcelona-Ferencvaros, Paris Saint-Germain-Manchester United maçları oynanıyor. Bu önemli maçların detayları ve canlı anlatımları fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde 2020/2021 sezonu bu akşam grup maçlarıyla resmen start alıyor. Fransa Ligi'nde sürpriz yapan Rennes Krasnodar'ı ağırlarken, geçen sezonun 8-2'lik Bayern faciasını hala unutamayan Barcelona da Ferencvaros'u konuk ediyor. Chelsea-Sevilla ve Lazio-Borussia Dortmund mücadelelerinin de skorları büyük merakla bekleniyor. Başakşehir'in grubunun diğer önemli maçında ise Paris Saint-Germain-Manchester United maçı var.
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Tüm bu maçların canlı anlatımları, anlık skor bilgileri ve önemli detayları burada...
6' Lazio, Borussia Dortmund karşısında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti.
16' Leipzig Angelino'nun golüyle Başakşehir karşısında öne geçti.
20' Leipzig Angelino'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Başakşehir savunmasında büyük hatalar.
23' Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle Manchester United'ı PSG karşısında 1-0 öne geçirdi. Hakem Fernandes'in kaçırdığı ilk penaltıyı tekrar ettirdi. Portekizli oyuncu 2. penaltıyı gole çevirdi.
23' Luiz Felipe Lazio'yu Borussia Dortmund karşısında 2-0 öne geçirdi.
27' Messi penaltıdan Barcelona'yı Ferencvaros karşısında 1-0 öne geçirdi.
42' Ansu Fati Barcelona'yı 2-0 öne gerçirdi.
İLK YARILAR SONA ERDİ