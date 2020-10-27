CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı Lokomotif Moskova - Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk - Inter maçlarıyla başladı. Bu iki maçın canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...

27 Ekim 2020, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası Lokomotif Moskova - Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk - Inter maçlarıyla başladı. 

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13' Bayern Münih Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçlarda ilk yarılar sona erdi

L. Moskova 0-1 B. Münih

S. Donetsk 0-0 Inter

İkinci yarılar başladı.

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20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

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