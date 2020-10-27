Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası Lokomotif Moskova - Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk - Inter maçlarıyla başladı.
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13' Bayern Münih Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Maçlarda ilk yarılar sona erdi
L. Moskova 0-1 B. Münih
S. Donetsk 0-0 Inter
İkinci yarılar başladı.
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20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)