(CANLI) Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta dün oynanan 8 maçla başladı. Devler sahnesinde Galatasaray, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi şifresiz yayınlanacak mı? Detaylar ve Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programının detayları haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadeleleri dün oynanacak maçlarla başladı. A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. A Grubu’nda yer alan Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e 1-0 mağplup oldu. A Grubu'nun diğer maçında Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi’nde heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
A Grubu
19.55 Real Madrid - Club Brugge: 2-2
22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain: 0-1
B Grubu
22.00 Kızılyıldız - Olympiacos: 3-1
22.00 Tottenham - Bayern Münih: 2-7
C Grubu
19.55 Atalanta - Shaktar Donetsk: 1-2
22.00 Manchester City - Dinamo Zagreb: 2-0
D Grubu
22.00 Juventus - Bayern Leverkusen: 3-0
22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid: 0-2
Çarşamba
E Grubu
19.55 Genk - Napoli: 0-0
CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Liverpool - Salzburg beIN SPORTS 3
F Grubu
19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund: 0-2
CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Barcelona - İnter beIN SPORTS 2
G Grubu
CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Leipzig - Lyon beIN MAX 1
CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Zenit - Benfica beIN MAX 2
H Grubu
CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Valencia - Ajax beIN SPORTS 4
CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Lille - Chelsea beIN SPORTS 1
Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Gruplar
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020