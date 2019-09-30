(CANLI) Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadeleleri dün oynanacak maçlarla başladı. A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. A Grubu’nda yer alan Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e 1-0 mağplup oldu. A Grubu'nun diğer maçında Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi’nde heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

A Grubu

19.55 Real Madrid - Club Brugge: 2-2

22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain: 0-1

B Grubu

22.00 Kızılyıldız - Olympiacos: 3-1

22.00 Tottenham - Bayern Münih: 2-7

C Grubu

19.55 Atalanta - Shaktar Donetsk: 1-2

22.00 Manchester City - Dinamo Zagreb: 2-0

D Grubu

22.00 Juventus - Bayern Leverkusen: 3-0

22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid: 0-2

Çarşamba

E Grubu

19.55 Genk - Napoli: 0-0

CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Liverpool - Salzburg beIN SPORTS 3

F Grubu

19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund: 0-2

CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Barcelona - İnter beIN SPORTS 2

G Grubu

CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Leipzig - Lyon beIN MAX 1

CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Zenit - Benfica beIN MAX 2

H Grubu

CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Valencia - Ajax beIN SPORTS 4

CANLI İÇİN TIKLAYIN 22.00 Lille - Chelsea beIN SPORTS 1

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020



