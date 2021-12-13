CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi öncesi heyecan dorukta. Avrupa devlerini karşı karşıya getirecek kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te başladı. Kura çekimi Exxen ve UEFA'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katılacak. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemeyecek.