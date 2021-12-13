CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekim heyecanı bugün başladı. 32 takım son 16 turunda birbirleriyle eşleşecek. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı aktarıyoruz...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi öncesi heyecan dorukta. Avrupa devlerini karşı karşıya getirecek kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te başladı. Kura çekimi Exxen ve UEFA'dan canlı olarak yayınlanıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ
SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus
SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katılacak. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemeyecek.