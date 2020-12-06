CANLI | Sampdoria - Milan

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan bu sezon Serie A'da müthiş bir performans sergiliyor. Sezonun 10.haftasına lider konumunda giren Milan, deplasmanda Sampdoria ile karşılaşıyor. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de...

Sampdoria: Audero; Bereszyński, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Teknik direktör: Ranieri

Milan: G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Hakan Çalhanoğlu; Rebić.

Teknik direktör: Pioli



