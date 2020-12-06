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CANLI | Sampdoria - Milan

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan bu sezon Serie A'da müthiş bir performans sergiliyor. Sezonun 10.haftasına lider giren Milan deplasmanda Sampdoria ile karşılaşıyor. Milli oyuncu ilk 11'de başlarken Zlatan kadroda yok

06 Aralık 2020, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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CANLI | Sampdoria - Milan

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan bu sezon Serie A'da müthiş bir performans sergiliyor. Sezonun 10.haftasına lider konumunda giren Milan, deplasmanda Sampdoria ile karşılaşıyor. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de...

Sampdoria: Audero; Bereszyński, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Teknik direktör: Ranieri

Milan: G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Hakan Çalhanoğlu; Rebić.

Teknik direktör: Pioli


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