(CANLI) Salzburg - Bayern Münih maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kazanan son şampiyon Bayern Munih ile henüz grupta bir puanı bulunan Salzburg karşı karşıya geliyor. Bayern 3'te 3, ev sahibi takım ise ilk galibiyetini kazanmak için sahaya çıktı. Red Bull Arena oynanan Salzburg - Bayern Münih maçının canlı skor takibi haberimizde.

03 Kasım 2020, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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(CANLI) Salzburg - Bayern Münih maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi'nde heyeca 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda ilk iki maçını kazanan ve 6 puanla lider olan Bayern Münih deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Bayern 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor. Salzburg ise zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Red Bull Arena oynanan ve saat 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanıyor.

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Salzburg - Bayern Münih ilk 11'ler...

Salzburg: Stankovic; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Camara, Mwepu; Koita, Berisha

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski


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