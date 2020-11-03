(CANLI) Salzburg - Bayern Münih maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi'nde heyeca 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda ilk iki maçını kazanan ve 6 puanla lider olan Bayern Münih deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Bayern 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor. Salzburg ise zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Red Bull Arena oynanan ve saat 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanıyor.

Salzburg - Bayern Münih ilk 11'ler...

Salzburg: Stankovic; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Camara, Mwepu; Koita, Berisha

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski



