CANLI | Saint Etienne - Lille

Ligue 1'in 12.hafta maçında Lille deplasmanda Saint Etienne ile karşılaşıyor. Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer aldığı, Yusuf Yazıcı'nın ise yedek kulübesinde şans bekleyeceği maç öncesi Lille lideri yakalama fırsatı buldu. Lider PSG bu hafta evinde puan kaybedince 25 puanda kaldı. Lille ise bu maç öncesi 22 puana sahip

Ligin köklü takımlarından Saint-Etienne ise 10 puanla 16.sırada haftaya girdi