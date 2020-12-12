CANLI | Rizespor - Göztepe

Süper Lig 'de çıktığı son iki maçı kazanan Rizespor 12. hafta maçında kritik maçta bu sezon tek mağlubiyeti bulunan ve son 4 maçta 10 puan toplayan Göztepe 'yi konuk ediyor. Rizespor sahasında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Göztepe ise yakaladığı çıkışı Rize karşısında da devam ettirme peşinde. Göztepe'de Gassama dışında eksiy da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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4. dakikada Fernando’nun pasında Boldrin’in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

15. dakikada Boldrin sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı.

20. dakikada Berkan Emir’in yaklaşık 30 metreden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

33. dakikada altıpas içinde topla buluşan Alpaslan Öztürk’ün vuruşunda top auta çıktı.

45+3. dakikada Rizespor, Boldrin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Rizespor, Konrad Michalak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

66. dakikada Göztepe, Yalçın Kayan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

81. dakikada Göztepe, Napoleoni'nin golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Kubilay, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ndiaye

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayan Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...