CANLI | Rizespor - Eskişehirspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Rizespor ile Eskişehirspor, tur için kozlarını paylaşıyor. Ecel terleri döktüğü maçta Göztepe 'yi 3-2 mağlup eden Rizespor, çıkışını sürdürüp Eskişehirspor engelini de aşmanın peşinde olacak. Ligde zor günler geçiren Es-Es ise, zorlu deplasmanda tur biletini kapmanın ve moral depolamanın hesaplarını yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

5. dakikada Rizespor, Kemal Rüzgar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

12. dakikada Çaykur Rizespor, Samudio'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

15. dakikada Çaykur Rizespor, Tunay Torun'un golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 15.00'te başladı. Hakan Ceylan'ın düdük çaldığı 90 dakika A Spor'dan izleyici ile buluşuyor. Maçın canlı skor takibi ise fanatik.com.tr'de.

Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal

Eskişehirspor: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt, Erdal, Tolga, Furkan, Furgan, Onur, Alimi, Sholaja

Rizespor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan dahil olan Çaykur Rizespor, Uşakspor'u 6-0'la geçerek 5. tura yükselmeyi başardı.

Eskişehirspor 5. tura nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan katılan Eskişehirspor ise, Cizrespor'u 3-2, Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.