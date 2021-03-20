CANLI | Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde heyecan PUBG MOBILE Doğu Finalleri’yle devam ediyor
En rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finalleri’ne Türkiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un en güzel noktalarının sanal dünyaya aktarılmasıyla başlayan ve 28 ülkeden 32 takım ve 16 oyuncunun şehrin tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele ettikleri iki haftalık gaming festivalinde ikinci final heyecanı ise şu an yaşanıyor. Dünyanın en iyi takımları PUBG MOBILE Doğu finalinde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri ikinci şampiyonluk mücadelesini fanatik.com.tr’den izleyebilirsiniz.
PUBG MOBILE Doğu Finali şu an oynanıyor.
Müthiş final mücadelelerini fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.
27 Mart 20:00 – 00.00 – Red Bull M.E.O. Teamfight Tactics Dünya Finali
29 Mart 20:00 – 00.00 – Red Bull M.E.O. PUBG Batı Dünya Finali