(CANLI) Real Madrid - Tottenham
Fenerbahçe'nin de katıldığı 2019 AUDI Cup'ta dünyanın iki önemli kulübü, İspanyol devi Real Madrid ve geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Tottenham, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarı başladı. Real Madrid - Tottenham maçını fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Harry Kane, Ndombele, Eriksen ve Son'lu Tottenham; Eden Hazard, Benzema ve Modric'li Real Madrid'le karşılaşıyor.
Mücadele başladı...
22' Tottenham, Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta topun taca çıkmasını önlemek isteyen Marcelo, son anda kalecisi Navas'a döndü ama araya giren kane karşı karşıya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas V, Kroos, Modric, Hazard; Benzema, Rodrygo
Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son; Kane
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