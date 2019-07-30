(CANLI) Real Madrid - Tottenham

Harry Kane, Ndombele, Eriksen ve Son'lu Tottenham; Eden Hazard, Benzema ve Modric'li Real Madrid'le karşılaşıyor.

Mücadele başladı...

22' Tottenham, Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta topun taca çıkmasını önlemek isteyen Marcelo, son anda kalecisi Navas'a döndü ama araya giren kane karşı karşıya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas V, Kroos, Modric, Hazard; Benzema, Rodrygo

Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son; Kane

Bu haberi de okudular Real Madrid - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?