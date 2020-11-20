CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko

Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında galibiyet arıyor. Temsilcimizde Jan Vesely bu maçta rahatsızlığı nedeniyle forma giyemiyor.

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Maç başladı.

1. Çeyrek Son 4:53 Real Madrid 10-7 Fenerbahçe Beko

Melih'ten 2 sayılık basket... 13-9...

Randolf 3'lüğü gönderdi! Real Madrid 16-9 önde...

Jaycee Carroll'dan 2 sayı... 18-9 Real Madrid önde...

Fark açılıyor: 20-9...

Anthony Randolph'tan 3'lük basket ve Real Madrid farkı 14'e çıkarıyor: 23-9

Randolph'tan bir 3'lük daha... Skor 26-9...

Melih'le sonunda karşılık verebildik. 3'lük basket ve skor 26-12.

İLK ÇEYREK SONUCU REAL MADRID 28-12 FENERBAHÇE BEKO

6 dakika kala skor 34-21

Danilo Barthel serbest atıştan 2'de 2 yapıyor: 34-23

Danilo Barthel serbest atıştan yine 2'de 2 yapıyor: 36-25

İspanyollardan bir üçlük daha: 39-25

Thompkins'den serbest atışta 2'de 2: 41-25

Ali Muhammed çok zor pozisyonda 2 sayıyı buluyor: 41-27

Ali Muhammed 3'lüğü gönderdi: 43-34. Fark tek haneli sayılara düştü.

Ahmet Düverioğlu steps...

Savunma rebauntlarını vermeye devam ediyoruz: 49-36

İLK YARI SONUCU REAL MADRID 49-36 FENERBAHÇE BEKO

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Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nando De Colo, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Fransız oyuncunun yokluğunda takım liderliğini üstlenen Lorenzo Brown 12 sayı - 5 asist ortalamalarıyla temsilcimizin bu alanlardaki en iyi ismi konumunda.

Real Madrid'de NBA’e gitmesi beklenen yıldız guard Facundo Campazzo'nun form yükselişi ise sürüyor. Maccabi maçını 9 sayı - 12 asistle bitiren Arjantinli oyuncu, sezonu da 10 sayı - 6 asist ortalamasıyla sürdürüyor.

Bu karşılaşma aynı zamanda Real Madrid - Fenerbahçe Beko rekabetindeki 28. buluşma olacak. Geride kalan 27 maçta Fenerbahçe Beko yalnızca 9 galibiyet alırken, son dört mücadelenin tamamı Real Madrid galibiyetiyle noktalandı.