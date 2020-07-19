Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig’de 33. hafta dün akşam oynanan 2 maçla başladı. Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, 8 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise saat 21.00’de başladı.

Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.

Birden fazla takım düşebilir

Süper Lig’de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir. Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü’nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir. Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.

Süper Lig’in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park’ta karşıya gelecek.

21.00 Trabzonspor 1 - 1 İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor 0 - 0 Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor 3 - 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü 0 - 0 Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe (Vodafone Park)

Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 69 puan

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2.Trabzonspor 63 puan

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3.Sivasspor 60 puan

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4 .Beşiktaş 57 puan

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5.Galatasaray 55 puan

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6. Alanyaspor 51 puan

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7. Fenerbahçe 51 puan

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8.Gaziantep Futbol Kulübü 43 puan

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9.Antalyaspor 42 puan

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10. Kasımpaşa 40 puan

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11.Göztepe 39 puan

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12.Gençlerbirliği 36 puan

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13. Denizlispor 36 puan

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14.Çaykur Rizespor 35 puan

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15. İH Konyaspor 35 puan

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16. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan

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17. Kayserispor 32 puan

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18.MKE Ankaragücü 30 puan

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Süper Lig'de 33. haftanın programı:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray 3 - 1 Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK 2 - 2 Kasımpaşa (Kalyon)



