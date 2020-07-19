(CANLI PUAN DURUMU) Süper Lig’de nefes kesen hafta! Süper Lig 33. hafta puan durumu ve fikstür
Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin üst seviyede olduğu Süper Lig'de 33. hafta 2 maçla başladı. En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde yer alan lider Medipol Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya geliyor. İlk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Lider Başakşehir, Kayserispor karşısında 1-0 önde. Trabzonspor ile Konyaspor arasında 1-1'lik eşitlik var. Kümede kalma hattında ise birbirinden kritik maçlar oynanıyor. Süper Lig 33. hafta programı, fikstür ve puan durumu haberimizde.
Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig’de 33. hafta dün akşam oynanan 2 maçla başladı. Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, 8 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise saat 21.00’de başladı.
Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.
Birden fazla takım düşebilir
Süper Lig’de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir. Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü’nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir. Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.
Süper Lig’in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park’ta karşıya gelecek.
21.00 Trabzonspor 1 - 1 İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
21.00 Medipol Başakşehir 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor 0 - 0 Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Çaykur Rizespor 3 - 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
21.00 MKE Ankaragücü 0 - 0 Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
21.00 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe (Vodafone Park)
Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 69 puan
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2.Trabzonspor 63 puan
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3.Sivasspor 60 puan
SİVASSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
4 .Beşiktaş 57 puan
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5.Galatasaray 55 puan
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6. Alanyaspor 51 puan
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7. Fenerbahçe 51 puan
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8.Gaziantep Futbol Kulübü 43 puan
GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
9.Antalyaspor 42 puan
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
10. Kasımpaşa 40 puan
KASIMPAŞA FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
11.Göztepe 39 puan
12.Gençlerbirliği 36 puan
GENÇLERBİRLİĞİ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
13. Denizlispor 36 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14.Çaykur Rizespor 35 puan
ÇAYKUR RİZESPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15. İH Konyaspor 35 puan
KONYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
16. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
17. Kayserispor 32 puan
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
18.MKE Ankaragücü 30 puan
ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 33. haftanın programı:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray 3 - 1 Göztepe (Türk Telekom)
21.00 Gaziantep FK 2 - 2 Kasımpaşa (Kalyon)