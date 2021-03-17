CANLI | PSG - Lille

Fransa Kupası son 16 turu maçında Paris Saint-Germain ile Lille kozlarını paylaşacak. Lig 1'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım bu kez kupada kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Lille'de sakatlığı tamamen geçen Burak Yılmaz 11'de mücadeleye başlıyor. Ayrıca Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'da PSG karşısında sahaya 11'de çıkıyor.

Paris Saint-Germain - Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'de saat 19.45'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 4'ten canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

PSG - Lille 11'ler...

PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Paredes, Gueye, Rafinha, Di Maria, Kean, Icardi

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric, Soumare, Xeka, Weah, Araujo, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Fransa Lig 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille 63 puanla lider durumda. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise 60 puanla ikinci sırada bulunuyor.



