CANLI | PSG - Başakşehir

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam bir kez daha Paris'te olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in dün oynaması gereken PSG mücadelesi yaşanan ırkçılık olayı sebebiyle bugüne ertelenmişti. 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle iki takımın oyuncuları sahayı terk etmiş ve yapılan incelemeler sonunda maçın bugün oynanmasına karar verilmişti. Dün yaşanan ırkçılık olayı sonrası UEFA maçın hakemlerini değiştirdi. Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atandı.

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PSG - Başakşehir 11'ler...

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli