CANLI | PSG - Başakşehir
Pierre Webo'ya karşı takınılan ırkçı tavırlar nedeniyle dün akşam ertelenen ve daha sonra bugün oynanmasına karar verilen PSG - Başakşehir maçı 14. dakikadan devam ediyor. Maç kaldığı yerden devam ettiği için takımların ilk 11'lerinde bir değişiklik yok. Kamerunlu antrenör Pierre Webo da kulübedeki yerini aldı. 38. dakikada Neymar kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 40'ta da Bakker golü attı ancak VAR golü iptal etti. Ancak pozisyondaki faulden ötürü Hollandalı hakem PSG lehine penaltı verdi. Mbappe penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-0 yaptı. PSG - Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam bir kez daha Paris'te olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in dün oynaması gereken PSG mücadelesi yaşanan ırkçılık olayı sebebiyle bugüne ertelenmişti. 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle iki takımın oyuncuları sahayı terk etmiş ve yapılan incelemeler sonunda maçın bugün oynanmasına karar verilmişti. Dün yaşanan ırkçılık olayı sonrası UEFA maçın hakemlerini değiştirdi. Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atandı.
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PSG - Başakşehir 11'ler...
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli