(CANLI) Paris Saint Germain - Bayern Münih (PSG Bayern canlı)

İki dev, iki şampiyon dünyanın en büyük organizasyonu olarak görülen Şampiyonalr Ligi kupası için sahada... Finale kadar tam bir Alman panzeri gibi gelen ve grupta 6'da 6 yaptıktan sonra pandemiden neredeyse hiç etkilenmemiş gibi yolunda devam eden Bayern Münih, Barcelona gibi bir debi 8-2'yle geçtikten sonra Fransız temsilcisi Lyon'u da 3-0'la geçerek adını finale yazdırmıştı. Katar sermayesinin desteklediği PSG ise Galatasaray 'ın da bulunduğu gruptan 16 puanla lider çıkmış, Borussia Dortmund'u 2. turda, Atalanta'yı çeyrek finalde ve Leipzig'i de yarı finalde geçerek adını finale yazdırmıştı. Bu önemli maçın canlı anlatımı ve önemli detaylar fanatik.com.tr'de...

CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLA...

Maç başladı...

6' Bayern Münih takımı Thiago Alcantara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thiago Alcantara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

10' Paris St Germain takımından Thilo Kehrer sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

İki takımın maç kadroları:

Paris Saint Germain:

Keylor Navas - Thiago Silva - Thilo Kehrer - Presnel Kimpembe - Juan Bernat - Ander Herrera - Leandro Paredes - Marquinhos - Neymar - Kylian Mbappe - Angel Di Maria

Yedekler:

Marcin Bulka - Sergio Rico - Layvin Kurzawa - Colin Dagba - Abdou Diallo - Mitchel Bakker - Idrissa Gueye - Julian Draxler - Pablo Sarabia - Marco Verratti - Mauro Icardi - Eric Choupo-Moting

Bayern Münih:

Manuel Neuer - Jerome Boateng - Joshua Kimmich - Alphonso Davies - David Alaba - Leon Goretzka - Kingsley Coman - Thomas Müller - Serge Gnabry - Thiago Alcantara - Robert Lewandowski

Yedekler:

Ron Hoffmann - Sven Ulreich - Lucas Hernandez - Niklas Süle - Alvaro Odriozola - Benjamin Pavard - Ivan Perisic - Javi Martinez - Corentin Tolisso - Mickael Cuisance - Philippe Coutinho - Joshua Zirkzee



