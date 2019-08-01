(CANLI) Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor için kader günü... UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren Sarı- Kırmızılılar, bu akşam tur için sahaya çıkıyor.

Maç başladı. Başarılar Yeni Malatyaspor...

11' Erkan Kaş sarı kart gördü.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Olimpija Ljubljana:

Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Endri, Vukusic

Yeni Malatyaspor:

Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic