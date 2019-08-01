(CANLI) Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2'nin rövanşında deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maç başladı. Mücadeleyi faantik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Yeni Malatyaspor için kader günü... UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren Sarı- Kırmızılılar, bu akşam tur için sahaya çıkıyor.
Maç başladı. Başarılar Yeni Malatyaspor...
11' Erkan Kaş sarı kart gördü.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
Olimpija Ljubljana:
Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Endri, Vukusic
Yeni Malatyaspor:
Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic