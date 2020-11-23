CANLI | Napoli - Milan

Milan, Serie A'nın 8.haftasında Napoli ile deplasmanda karşılaşıyor. Haftaya lider olarak giren Milan, eski oyuncusu Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli önünde Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ardından ev sahibi takım Mertens ile farkı bire indirdi

39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic böylece 10 gole ulaştı ve bu sezon Serie A'da en golcü oyuncu konumuna geldi. Cristiano Ronaldo'yu geçen Zlatan üstü üste 6 maçta da gol attı ve istatistikleri adeta alt üst etti. Zlatan Serie A'da üst üste 6 lig maçı gol atan 4. oyuncu oldu. Diğer oyuncular Batistuta, Vieri ve Piatek...

NAPOLİ - MİLAN CANLI ANLATIMI

Zlatan'ın gol listesi

1.Hafta / Bologna 2 gol

2.Hafta - 3.Hafta / Koronavirüs nedeniyle yok

4.Hafta / Inter 2 gol

5.Hafta / Roma 2 gol

6.Hafta / Udinese 1 gol

7.Hafta / Verona 1 gol

8.Hafta / Napoli 2 gol (devam ediyor)





Serie A güncel gol krallığı listesi

10 - Zlatan Ibrahimovic

8 - Cristiano Ronaldo

7 - Lukaku

6 - Belotti