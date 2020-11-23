CANLI | Napoli - Milan
Milan, Serie A'nın 8.haftasında Napoli ile deplasmanda karşılaşıyor. Haftaya lider olarak giren Milan, eski oyuncusu Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli önünde Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Napoli 63.dakikada Mertens ile farkı 1'e indirdi. 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic böylece ligde en golcü oyuncu konumuna gelirken istatistikleri adeta alt üst etti
Milan, Serie A'nın 8.haftasında Napoli ile deplasmanda karşılaşıyor. Haftaya lider olarak giren Milan, eski oyuncusu Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli önünde Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ardından ev sahibi takım Mertens ile farkı bire indirdi
39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic böylece 10 gole ulaştı ve bu sezon Serie A'da en golcü oyuncu konumuna geldi. Cristiano Ronaldo'yu geçen Zlatan üstü üste 6 maçta da gol attı ve istatistikleri adeta alt üst etti. Zlatan Serie A'da üst üste 6 lig maçı gol atan 4. oyuncu oldu. Diğer oyuncular Batistuta, Vieri ve Piatek...
Zlatan'ın gol listesi
1.Hafta / Bologna 2 gol
2.Hafta - 3.Hafta / Koronavirüs nedeniyle yok
4.Hafta / Inter 2 gol
5.Hafta / Roma 2 gol
6.Hafta / Udinese 1 gol
7.Hafta / Verona 1 gol
8.Hafta / Napoli 2 gol (devam ediyor)
Serie A güncel gol krallığı listesi
10 - Zlatan Ibrahimovic
8 - Cristiano Ronaldo
7 - Lukaku
6 - Belotti