Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un Fatih Terim için yaptığı açıklamaya sert sözlerle karşılık veren Cengiz, "İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. O edep sınırları içinde kalmamız lazım. Ne dedi hocamız? 'Maçlar sahada kazanılır, masada değil' dedi. Ben de buna katılıyorum. Buna cevap verenler masayı kurup, masa düzeni yaratanlardır. " dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Yine arkadan yine dolaylı laflar..."

Moskova'da da yine maçtan önce yine böyle bir kelamlar vardı, o kelamlara 17 kulübün yayınladığı saçma sapan bir bildiri vardı. Şimdi de ülkemizi temsilen buradayız, yine arkadan dolaylı laflar.

"İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir"

Samimi söylüyorum bunlar hangi vizyon ile söyleniyor bilemiyorum. Saçmalamanın açıklaması olmaz. Biz bu konudan şiddetle rahatsızız. Önümüzdeki dönem Hollanda bizi geçerse Türkiye şampiyonu Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. O edep sınırları içinde kalmamız lazım.

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"19.05 eyleminin bilerek, maksatlı yapıldığına inanıyorum"

Camiaları temsil eden insanların sözcüklerine çok dikkat etmesi gerekir. Ben 19.05 eyleminin bilerek, maksatlı yapıldığına inanıyorum. Beni de bunun tersine kimse inandıramaz. Bunlar Türk futbolunun marka değerine hiçbir şey katmaz. Aksine zarar verir.

"Masayı kurup, masa düzeni yaratanlar..."

Biz sayın Belediye başkanın davetindeydik burada. Onun için birçok açıklamayı sonradan öğrendik. Hocamızın dediği sözlere ben de katılıyorum. Ne dedi hocamız? "Maçlar sahada kazanılır, masada değil" dedi. Ben de buna katılıyorum. Buna cevap verenler masayı kurup, masa düzeni yaratanlardır.

Galatasaray bir dünya markası, ben Türkiye'nin 5-6 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmesini istiyorum. Bakın bir Falcao geldi, dünya bizi konuştu.

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