(CANLI) Milan - Lille
UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın oynadığı Lille'i ağırlıyor. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de, Burak Yılmaz ise yedeklerde... Milan'da ise dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de maça ilk 11'de başladı. Bu maçın önemli detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile 3 puan mücadelesi verecek. Grupta oynadığı iki maçı da kazanan Milan 6 puanda bulunuyor. Lille ise 2 maçta 4 puan topladı. Lille deplasmanda kazanarak liderlik koltuğunu devrelmak istiyor. Milan ise 3'te 3 peşinde olacak.
MAÇI FANATİK CANLI SKOR'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer maçlar...
23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)
23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)
23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)