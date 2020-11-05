(CANLI) Milan - Lille

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile 3 puan mücadelesi verecek. Grupta oynadığı iki maçı da kazanan Milan 6 puanda bulunuyor. Lille ise 2 maçta 4 puan topladı. Lille deplasmanda kazanarak liderlik koltuğunu devrelmak istiyor. Milan ise 3'te 3 peşinde olacak.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer maçlar...

23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)

23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)