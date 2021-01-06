CANLI | Milan - Juventus

Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu ve bu sezon fırtınalar yaratan Milan... Diğer tarafta Merih Demiral ve Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus. İki İtalyan devi Serie A'da 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 37 puanla lider durumda bulunan Milan maçı kazanarak rakibiyle farkı açmak istiyor. 27 puanla 5. sırada yer alan Juventus ise deplasmanda galip gelerek puan farkını düşürmek istiyor.

Milan - Juventus ilk 11'ler belli oldu

Milan: Donnaruma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Calabria, Kessie, Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Hauge, Leao

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonnuci, de Ligt, Frabotta, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Dybala, C.Ronaldo

Milan'da Zlatan İbrahimovic'in sakatlığı devam ediyor. Juventus'ta Merih Demiral kadroda ancak mücadeleye yedek başlıyor.



















