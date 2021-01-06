CANLI | Milan - Juventus
Serie A'da sezonun en kritik maçlarından biri oynanıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider Milan, 16.hafta maçında Merih Demiral'ı yer aldığı Juventus'u ağırlayacak. 37 puanla lider durumda bulunan Milan maçı kazanarak rakibiyle farkı açmak istiyor. 27 puanla 5. sırada yer alan Juventus ise deplasmanda galip gelerek puan farkını düşürme peşinde. Milan - Juventus maçı canlı anlatımı ve detayları ise haberimizde...
Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu ve bu sezon fırtınalar yaratan Milan... Diğer tarafta Merih Demiral ve Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus. İki İtalyan devi Serie A'da 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 37 puanla lider durumda bulunan Milan maçı kazanarak rakibiyle farkı açmak istiyor. 27 puanla 5. sırada yer alan Juventus ise deplasmanda galip gelerek puan farkını düşürmek istiyor.
Milan - Juventus ilk 11'ler belli oldu
Milan: Donnaruma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Calabria, Kessie, Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Hauge, Leao
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonnuci, de Ligt, Frabotta, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Dybala, C.Ronaldo
Milan'da Zlatan İbrahimovic'in sakatlığı devam ediyor. Juventus'ta Merih Demiral kadroda ancak mücadeleye yedek başlıyor.