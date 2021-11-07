CANLI | Milan - Inter

İtalya Serie A'da 12. hafta mücadelesinde, 31 puan 15 averaj ile 2. sırada yer alan Milan, 24 puan 16 averaj ile 3. sırada yer alan Inter ile kozlarını paylaşıyor. İki takımda mücadeleyi kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Milan - Inter 11'ler...

Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, Ibrahimovic

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez

Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Serie A’da 12. hafta maçında Milan sahasında Inter ile karşılaşacak. TSİ 22:45’te başlayan maç S Sport Plus kanalından naklen yayınlanıyor.

Serie A’da daha önce 174 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Inter’ın galibiyetlerde 67-52 üstünlüğü bulunuyor. Inter takımının 246 golüne Milan 223 golle cevap verdi.

İki takımda son durum...

Ev sahibi takımda Theo Hernández kart cezasından dolayı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Karantina süresi dolan Brahim Diaz ve sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Ante Rebiç takımda yerini alabilecek.

Inter takımında ise ideal 11’inde eksik oyuncu bulunmuyor.