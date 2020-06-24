(CANLI) Manchester United - Sheffield United

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United kendi sahasında, Sheffield United'ı ağırlıyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Premier Lig'in yeniden başlamasının ardından ilk kez Old Trafford'a dönüyor. Sheffield United ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapıyor.

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7' Anthony Martial takımını öne geçiren golü atıyor. Marcus Rashford, gol pasını veren isim.

44' Manchester United, Anthony Martial ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

İki takımın 11'leri:

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba, Fernandes; Rashford, Martial, Greenwood.

Sheffield United:

Moore; Baldock, Basham, Jagielka, Robinson, Stevens; Norwood, Lundstram, Fleck; McGoldrick, Mousset.



